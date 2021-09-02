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نتائج مبهرة.. 12 دولة تشهد ميلاد علاج واعد لـ"كورونا"!

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نتائج مبهرة.. 12 دولة تشهد ميلاد علاج واعد لـ"كورونا"! نتائج مبهرة.. 12 دولة تشهد ميلاد علاج واعد لـ"كورونا"!
قلل الوفيات 5% وفق دراسة أجريت على مرضى ورحب بها

نتائج مبهرة.. 12 دولة تشهد ميلاد علاج واعد لـ

أظهر دواء يستخدم لعلاج التهاب المفاصل نجاحاً في علاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه ، في دراسة أجريت في 12 دولة وحققت نتائج ممتازة.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الأربعاء، إن دراسة أجريت على نحو 155 مريضاً بـ"كوفيد-19"، حققت نجاحاً إلى درجة أنه جرى الترحيب بها، خاصة لجهة الإصابات الشديدة بالمرض.

والعلاج الواعد هو "الباريسيتينيب"، الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان يعتقد منذ أشهر طويلة أن لديه خصائص محتملة مضادة للفيروسات، لكن المؤكد عنه أنه مثبت قوي للالتهاب.

وكانت هذه النقطة التي بنى عليها الباحثون، إذ إن الالتهابات التي تسببها إصابات "كوفيد-19" الشديدة يمكن محاربتها عن طريق هذا العقار، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

ويقول ويسلي إلي، أستاذ الطب في جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن المصابين بحالات شديدة من فيروس كورونا يتعرضون لخلل في العديد من الأعضاء، نتيجة الالتهاب المفرط، بما في ذلك متلازمة الضائقة التنفسية.

وقال إنه "على الرغم من التقدم في العلاج باستخدام أدوية أخرى، فإن خفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفى لا يزال يمثل حاجة ماسة لم يتم حسمها".

وبعد تجارب أولية أجريت على 155 مريضاً بكورونا، وكانت النتيجة إيجابية، صمم الباحثون دراسة أكبر تشمل 1500 مريض.

ووجد الباحثون أن الدواء الواعد قلل نسبة الوفيات بنحو 5 بالمائة، وأنفذ حياة 20 مريضاً كان من الممكن أن يموتوا بسبب كورونا في غضون 60 يوماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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