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متابعة وإشراف وأمان.. مدير "تعليم مكّة": انطلاقة الدراسة أثبتت جاهزيتنا

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أشاد بانتظام المعلمين والطالبات وتفعيل اليوم الدراسي.. حضوري ومنصات

متابعة وإشراف وأمان.. مدير

أثنى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، على مستوى الجاهزية العالية لمدارس تعليم مكّة وجودة تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، مشيداً بانتظام المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في فصول الدراسة وتفعيل اليوم الدراسي بالشكل المطلوب وبتفاعلهم مع معلميهم في قاعات الدرس سواءً حضورياً أو عبر المنصات التعليمية.

وقال المدير العام: نختتم اليوم الأسبوع الأول منذ انطلاقة الدراسة لهذا العام وقد أثبتت مدارس مكة ومنسوبيها من مديرين ومعلمين وطلاب وإداريين جاهزيتهم العالية منذ اليوم الأول وانخراطهم في العمل بكل جدية وعطاء وفق تطبيق المعايير الصحية الوقائية "وقاية" وبمتابعة إشرافية يومية من مشرفي ومشرفات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وتهيئة كل الإمكانات لضمان سلامة منسوبي المدرسة وسير العملية التعليمية بكل طمأنينة وانسيابية وأمان ؛ متمنياً السلامة ودوام الصحة والتوفيق والسداد للجميع.

هذا وقد واصل "الزائدي" زياراته اليومية التفقدية لمدارس مكة؛ حيث زار اليوم الخميس مدرستي الملك فهد الثانوية ومؤتة الثانوية التابعتين لمكتب تعليم وسط مكة ؛ وذلك استمراراً لمتابعة أعمال سير العملية التعليمية في مدارس مكة المكرمة وتأكيداً على مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية ومتابعة لانتظام المعلمين والطلاب.

متابعة وإشراف وأمان.. مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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