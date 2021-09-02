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بنوك أمريكية تحدد موعد ارتفاعها.. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

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بنوك أمريكية تحدد موعد ارتفاعها.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بنوك أمريكية تحدد موعد ارتفاعها.. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

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استقرت سعر الذهب محليا في ، صباح الخميس، 2 سبتمبر 2021، برغم التراجع في أسعار الذهب عالميا والتى تشهد تراجعا بطيئا مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير إعانات البطالة الأمريكية وخطاب بوستيك عضو لجنة الفيدرالى الأمريكي، والتى ستعطى مؤشر عن موعد اتجاه الاتحادى الفيدرالى لتقليص الدعم الاقتصادى وشراء السندات .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، اليوم، استقرار أسعار الذهب بعدما حققت انخفاضا، مساء الأربعاء، بقيمة 2 جنيه، حيث تراوح عيار 24 قيراط بين 900 و903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا تراجعها البطىء صباح اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسيلم ديسمبر خلال الدورة الأسيوية، بنسبة 0.13%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 801.11 جنيه، وكان مساء الأربعاء 801.95 جنيه، وسجلت الاوقية «الأونصة»،1،812.80 $، وكانت مساء الأربعاء 1،814.91 $ .

وتتوقع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة أن ترتفع اسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب مع نهاية العام حيث يتوقع خبراء البنك ان يصل الذهب إلى مستوى 1900 دولارا بحلول نهاية العام حيث من المتوقع مع تسارع النمو الاقتصادى أن يتسارع التضخم، بينما يرى بنك أوفرسيز المتحد (UOB) أنه من المتوقع أن يرتقع الذهب في المدى القصير بالنظر إلى مستوى النشاط الحالى أسواق السلع ومن المتوقع أن يستهدف الذهب مستوى 1830 دولارا للأوقية في المدى القصير .

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