أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

ترفض استلام 3 ملايين جرعة لقاح كورونا: ارسلوها للدول الأكثر تضررا

Print
كوريا الشمالية ترفض استلام 3 ملايين جرعة لقاح كورونا: ارسلوها للدول الأكثر تضررا ترفض استلام 3 ملايين جرعة لقاح كورونا: ارسلوها للدول الأكثر تضررا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتسابق دول العالم للوصول للقاحات كورونا، حتى تتمكن من تطعيم شعبها، لكن لكوريا الشمالية رأي أخر، بعد أن رفضت تسلم 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني الواقي من المستجد، مقترحه بإرسال تلك الشحنات للدول الأكثر تضرراً، وذلك بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة التي تدير مشروع كوفاكس لإمداد الدول الأقل دخلا باللقاحات، أن رأت أن هذه الشحنة يجب أن ترسل إلى الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وذكرت يونيسيف أن بيونج يانج لفتت إلى محدودية إمدادات اللقاحات في العالم مع زيادة معدل الإصابات في مناطق أخرى.

وحتى الآن، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.

وقال متحدث باسم المنظمة إن بيونج يانج سوف تتواصل مع «كوفاكس» لتلقي اللقاحات في الأشهر المقبلة.

وذكر معهد استراتيجية الأمن الوطني، وهو مركز دراسات كوري جنوبي على صلة بالمخابرات، أن السلطات الكورية الشمالية رفضت في يوليو شحنات من لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف متعلقة بأعراضه الجانبية، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأقترحت كوريا الشمالية على مبادرة على «كوفاكس» المدعومة من الأمم المتحدة بإرسال حصتها البالغة نحو 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني إلى البلدان التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

كما خصصت «كوفاكس» لكوريا الشمالية 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، لكن عملية التسليم تأخرت.

ولاتزال كوريا الشمالية تركز على الحجر الصحي الصارم وفرض ضوابط على الحدود لمنع تفشي الفيروس، ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"