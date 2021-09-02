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تتسابق دول العالم للوصول للقاحات كورونا، حتى تتمكن من تطعيم شعبها، لكن لكوريا الشمالية رأي أخر، بعد أن رفضت تسلم 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني الواقي من فيروس كورونا المستجد، مقترحه بإرسال تلك الشحنات للدول الأكثر تضرراً، وذلك بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة التي تدير مشروع كوفاكس لإمداد الدول الأقل دخلا باللقاحات، أن كوريا الشمالية رأت أن هذه الشحنة يجب أن ترسل إلى الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وذكرت يونيسيف أن بيونج يانج لفتت إلى محدودية إمدادات اللقاحات في العالم مع زيادة معدل الإصابات في مناطق أخرى.

وحتى الآن، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.

وقال متحدث باسم المنظمة إن بيونج يانج سوف تتواصل مع «كوفاكس» لتلقي اللقاحات في الأشهر المقبلة.

وذكر معهد استراتيجية الأمن الوطني، وهو مركز دراسات كوري جنوبي على صلة بالمخابرات، أن السلطات الكورية الشمالية رفضت في يوليو شحنات من لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف متعلقة بأعراضه الجانبية، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأقترحت كوريا الشمالية على مبادرة على «كوفاكس» المدعومة من الأمم المتحدة بإرسال حصتها البالغة نحو 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني إلى البلدان التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

كما خصصت «كوفاكس» لكوريا الشمالية 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، لكن عملية التسليم تأخرت.

ولاتزال كوريا الشمالية تركز على الحجر الصحي الصارم وفرض ضوابط على الحدود لمنع تفشي الفيروس، ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.