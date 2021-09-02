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يرى رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاز ببطولة الدوري الممتاز «بالحظ».

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :«العناية الإلهية أعطت الزمالك بطولة الدوري»، مؤكدًا :«الزمالك فاز بالدوري بالحظ، بعدما خسر الأهلي بعض النقاط عقب فترة توقف الدوري».

وأضاف :«الزمالك لا يمتلك دكة بدلاء قوية مثل الأهلي، تسطيع أن تقود النادي للفوز بالبطولات»، مضيفا :«من حظ الزمالك خسارة الأهلي بعض المباريات».

وتابع :«لازم يحدث غربلة في الزمالك، والتعاقد مع صفقات سوبر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية».