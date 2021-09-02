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خطر .. إصابات كورونا تتجاوز 218 مليون شخص والوفيات تقترب من 5 ملايين

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خطر .. إصابات كورونا تتجاوز 218 مليون شخص والوفيات تقترب من 5 ملايين خطر .. إصابات كورونا تتجاوز 218 مليون شخص والوفيات تقترب من 5 ملايين

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 641330 39383878 الهند 439020 32810845 البرازيل 580413 20776870 364597 6937333 المملكة المتحدة 132535 6789581 فرنسا 114494 6765708 تركيا 56675 6387082 الأرجنتين 111812 5185620 إيران 108393 5025233 كولومبيا 124945 4909086.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 22- العراق 20878 1895459 36 ‬‬‬‬- المغرب 12749 866968 38- الأردن 10422 798091 ‭43‬- الإمارات 2041 718370 ‭45‬ ‬- تونس 23538 666168 47- لبنان 8053 602266 50- 8552 544634 .

المصرى اليوم

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