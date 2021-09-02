فرنسا بعشرة لاعبين تكتفي بتعادل مخيب 1-1 مع البوسنة

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تعادلت فرنسا 1-1 على أرضها مع البوسنة بعد أن خاضت نصف زمن المباراة تقريبا بعشرة لاعبين في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبعد تسعة أسابيع من الخسارة المفاجئة أمام سويسرا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020، نجح أبطال العالم في إدراك التعادل سريعا عبر أنطوان جريزمان بعدما وضع إيدن جيكو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول.

ولعب فريق المدرب ديدييه ديشان بعشرة لاعبين بعد طرد جول كوندي بسبب مخالفة عنيفة في بداية الشوط الثاني، ورغم الاستحواذ على الكرة لم ينجح المنتخب الفرنسي في اقتناص نقاط المباراة الثلاث في استاد لامينو في ستراسبورج.

وحافظت فرنسا على سجلها الخالي من الهزائم في أربع مباريات لتتصدر المجموعة بثماني نقاط، متقدمة بفارق أربع نقاط على أوكرانيا التي تعادلت 2-2 في قازاخستان في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وتلتقي فرنسا مع أوكرانيا خارج أرضها يوم السبت المقبل، قبل أن تستضيف فنلندا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب البوسنة، التي تحتل المركز الرابع بنقطتين من ثلاث مباريات، ضد قازاخستان يوم الثلاثاء.

وبدأت فرنسا المباراة بضغط شديد، لكن المنتخب البوسني هدد مرمى أصحاب الأرض عن طريق ميرالم بيانيتش وجيكو، الذي افتتح التسجيل من داخل منطقة الجزاء بتسديدة منخفضة مرت من بين قدمي بريسنل كيمبمبي في الدقيقة 36.

وكان هذا الهدف رقم 60 الذي يسجله جيكو في 115 مباراة دولية لكن المنتخب الفرنسي عادل النتيجة عندما ارتطمت ضربة رأس من جريزمان عقب ركلة ركنية نفذها كيليان مبابي بجسد دينيس هادجيكادونيتش وسكنت الشباك.

وأكدت مراجعة الفيديو أن الكرة تجاوزت خط المرمى وكان المنتخب الفرنسي محظوظا في الخروج متعادلا 1-1 بنهاية الشوط الأول.

وأصبحت الأمور أكثر صعوبة على فرنسا عندما حصل كوندي على بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة الفيديو بسبب تدخل عنيف على سياد كولاشيناتس بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وخرج لاعب الوسط جوردان فيريتو من أجل مشاركة الظهير ليو دوبوا ورغم أن فرنسا واصلت الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر، لم يكن هجومها فعالا وغاب التناغم عن مبابي وكريم بنزيمة.

وأجرى ديشان تغييرات قبل 14 دقيقة على النهاية لإنعاش فريقه، فأشرك كينجسلي كومان وأنتوني مارسيال بدلا من جريزمان وبنزيمة لكنهما فشلا في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الفرنسي.