محافظ الفيوم يستقبل ممثلي مؤسسة «أولادنا» لإقامة ملتقى فني على ضفاف بحيرة قارون

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استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ممثلى مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، استعداداً لإقامة فاعليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة على ضفاف بحيرة قارون، ضمن الدورة الخامسة تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» الذي سيقام في 21 نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة سهير عبدالقادر مؤسس الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الثقافه والفنون ونائب رئيس مجلس الأمناء، والاستاذ وليد الدرمللي المنسق العام للملتقي، والاستاذ لؤي فهمي المدير الفني، والاستاذة فايزة هنداوي عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمستشار الاعلامي للملتقي، وممثلى بنك الأسكندرية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاحتفالية المزمع تنظيمها، ستشمل عروض فنية لعدد من الفرق الدولية، بمشاركة ذوي القدرات الخاصة، لتعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمعي من أقرانهم من مختلف دول العالم، إضافة لعرض الفلكلور الأفروصينى، لافتاً أن الملتقي يقام بالتعاون مع المحافظة وتحت رعايه وزارات السياحة والاثار، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الحكومى والخاص، والمركز الثقافي الإيطالي.
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الملتقي ينطلق في 16 نوفمبر القادم بمشاركه 29 دولة عربية وإفريقية وأروبية، ويقام ضمن فعالياته جولات فنيه مختلفة في مدينة الفيوم، للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية، فضلاً عن إقامة احتفالية خاصة بقرية تونس تتضمن بعض العروض الفنية والفلكلور، لافتاً إلى انه سيتم على هامش الاحتفالية تكريم اسم السيدة الراحلة «ايفيلين بوريه» عن دورها في إحياء حرف الفخار التراثية في قرية تونس.
وأكد محافظ الفيوم، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورنا خلال تنفيذ الاحتفالية، مع الاستغلال الامثل لهذه الاحتفالية للترويج للاماكن السياحية للمحافظة وبعض الحرف اليدوية التي تتميز بها، فضلاً عن الترويج لمدرسة الفخار بتونس لتعليم فنون الخزف، لافتاً إلى ضم الحرف اليدوية للمهرجان للنهوض بالقطاع السياحى.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأول في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مسطحات مائية جيدة وبمساحات مختلفة يجب استغلالها، موجهاً مسئولي السياحة والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة بمرافقة مسئولي مؤسسة أولادنا للقيام بجولة لزيارة عدد من المواقع السياحية على ضفاف بحيرة قارون، كقرية تونس وبعض الأماكن الفندقية، التي ستقام بها الفعاليات.
ومن جانبها أشارت سهير عبدالقادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، بأن الاحتفالية تقام بهدف الدمج بين الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة ومهرجان الفنون والفلكور الافروصينى، كما ثمنت دور محافظ الفيوم لرعايته واهتمامه بمثل تلك الفعاليات التي تهتم بذوي القدرات الخاصة.