محافظ الفيوم يستقبل ممثلي مؤسسة «أولادنا» لإقامة ملتقى فني على ضفاف بحيرة قارون

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استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ممثلى مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، استعداداً لإقامة فاعليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة على ضفاف بحيرة قارون، ضمن الدورة الخامسة تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» الذي سيقام في 21 نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة سهير عبدالقادر مؤسس الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الثقافه والفنون ونائب رئيس مجلس الأمناء، والاستاذ وليد الدرمللي المنسق العام للملتقي، والاستاذ لؤي فهمي المدير الفني، والاستاذة فايزة هنداوي عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمستشار الاعلامي للملتقي، وممثلى بنك الأسكندرية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاحتفالية المزمع تنظيمها، ستشمل عروض فنية لعدد من الفرق الدولية، بمشاركة ذوي القدرات الخاصة، لتعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمعي من أقرانهم من مختلف دول العالم، إضافة لعرض الفلكلور الأفروصينى، لافتاً أن الملتقي يقام بالتعاون مع المحافظة وتحت رعايه وزارات السياحة والاثار، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الحكومى والخاص، والمركز الثقافي الإيطالي.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الملتقي ينطلق في 16 نوفمبر القادم بمشاركه 29 دولة عربية وإفريقية وأروبية، ويقام ضمن فعالياته جولات فنيه مختلفة في مدينة الفيوم، للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية، فضلاً عن إقامة احتفالية خاصة بقرية تونس تتضمن بعض العروض الفنية والفلكلور، لافتاً إلى انه سيتم على هامش الاحتفالية تكريم اسم السيدة الراحلة «ايفيلين بوريه» عن دورها في إحياء حرف الفخار التراثية في قرية تونس.

وأكد محافظ الفيوم، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورنا خلال تنفيذ الاحتفالية، مع الاستغلال الامثل لهذه الاحتفالية للترويج للاماكن السياحية للمحافظة وبعض الحرف اليدوية التي تتميز بها، فضلاً عن الترويج لمدرسة الفخار بتونس لتعليم فنون الخزف، لافتاً إلى ضم الحرف اليدوية للمهرجان للنهوض بالقطاع السياحى.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأول في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مسطحات مائية جيدة وبمساحات مختلفة يجب استغلالها، موجهاً مسئولي السياحة والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة بمرافقة مسئولي مؤسسة أولادنا للقيام بجولة لزيارة عدد من المواقع السياحية على ضفاف بحيرة قارون، كقرية تونس وبعض الأماكن الفندقية، التي ستقام بها الفعاليات.

ومن جانبها أشارت سهير عبدالقادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، بأن الاحتفالية تقام بهدف الدمج بين الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة ومهرجان الفنون والفلكور الافروصينى، كما ثمنت دور محافظ الفيوم لرعايته واهتمامه بمثل تلك الفعاليات التي تهتم بذوي القدرات الخاصة.