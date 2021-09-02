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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه من الأفضل إلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«من الأفضل أن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم، وذلك من أجل الصالح العام للكرة المصرية».

وأضاف :«إلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم، سيساعد على إنتظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وإنهاء المسابقة في شهر يونيو على أقصى تقدير، لذلك من الأفضل إلغاءها».

وتابع :«هناك أندية ستعترض على إلغاء الكأس على رأسها الزمالك وبتروجت، ولكن هذا القرار لمصلحة الكرة المصرية».

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يحسم حتى الأن قراره النهائي بشأن إلغاء مسابقة كأس مصر من عدمه.