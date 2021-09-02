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حمادة أنور : لا بد من إلغاء مسابقة كأس

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حمادة أنور : لا بد من إلغاء مسابقة كأس مصر حمادة أنور : لا بد من إلغاء مسابقة كأس

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أنه من الأفضل إلغاء مسابقة كأس هذا الموسم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«من الأفضل أن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم، وذلك من أجل الصالح العام للكرة المصرية».

وأضاف :«إلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم، سيساعد على إنتظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وإنهاء المسابقة في شهر يونيو على أقصى تقدير، لذلك من الأفضل إلغاءها».

وتابع :«هناك أندية ستعترض على إلغاء الكأس على رأسها الزمالك وبتروجت، ولكن هذا القرار لمصلحة الكرة المصرية».

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يحسم حتى الأن قراره النهائي بشأن إلغاء مسابقة كأس مصر من عدمه.

المصرى اليوم

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