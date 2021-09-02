أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لبحث مشروع الجذب السكاني .. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظة كفر الشيخ

Print
لبحث مشروع الجذب السكاني .. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظة كفر الشيخ لبحث مشروع الجذب السكاني .. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظة كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد محافظة كفر الشيخ الذي يزور المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين بشأن مشروع الجذب السكاني وتوطين عدد من الأسر بمنطقة مساكن ابو طرطور، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث تم مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها والخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة المنازل والمنشآت الخدمية قبل إنتقال الأسر للمحافظة، كما قام الوفد بمعاينة موقع المشروع على الطبيعة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك