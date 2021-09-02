البابا تواضروس : «الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيًا وجسديًا»

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أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيًا وجسديًا.

وقال البابا خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الإنسان الحسود يشبه الصدأ «الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه» انتبه لنفسك وهذا كله دعوة لحياة البر.

وأضاف الخلاصة أن نجاح الأشرار خادع ولا يعيش طويلًا، والأبرار يصفهم المزمور الأول مستطردا الخلاصة يا أخوتي نعتبر تأملنا في هذه الليلة هو بداية هذه الدروس «دروس في الحكمة» يقدمها لنا داود النبي من خلال المزمور ٣٧.

وتابع أقرأ المزمور وتأمل في كلماته، وسوف نأخذ خلال الأسابيع القادمة بعض الأجزاء ونأخذها كدرس من دروس الحكمة نتعلم منها حكمة الحياة التي نعيشها.