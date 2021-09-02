قنا للفنون الشعبية تتألق برأس البر

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جولات فرقها الفنية بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، ضمن عروض «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث استقبل المسرح المدرج برأس البر، الليلة السابعة عشر مع فرقة قنا للفنون الشعبية وباقة من التابلوهات المعبرة عن التراث الصعيدي بطرب من الفنان عبدالفتاح شريف والتصميم والإخراج للفنان أحمد فؤاد وبتدريب الفنان هاني المصرى، العروض رقصات «قصب السكر، القلل القناوي، التنورة، واختتمت بالفرح القناوي»، جاءت العروض بحضور مدير ادارة المهرجانات بالهيئة يرافقه مدير عام فرع ثقافة دمياط وسط حضور جماهيري كبير .