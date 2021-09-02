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قام الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بزيارة إلى واحة الجارة التي تبعد عن واحة سيوة ١٢٠ كم.

وقال وكيل أوقاف مطروح إن الجمهورية الجديدة لا يوجد مكان مهما بعُدَ لا تصل إليه شرايين التنمية، وأن الواحة بها مسجدين أحدهما حكومي والآخر أهلي تشرف عليهما مديرية أوقاف مطروح .

وأضاف أن الزيارة جاءت لتوزيع نصيب أهلنا في الجارة وحقهم في لحوم صكوك الأضاحي، والتي وجه معالي وزير الأوقاف بوصولها لأبعد نقطة في المحافظة.

وبسؤاله عن الكميات التي تم توفيرها أفاد «عبدالبصير» بتوفير ٢٦٠ كيلو من لحوم صكوك الأضاحي هدية وزارة الأوقاف للواحة، بالإضافة إلى ١٠٠٠ كيلو أرز و٤٦٠ كيلو سكر جهود ذاتية للمديرية.