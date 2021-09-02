أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف يرسل ربع طن من لحوم صكوك الأضاحي إلى أبعد قرية في

Print
وزير الأوقاف يرسل ربع طن من لحوم صكوك الأضاحي إلى أبعد قرية في مصر وزير الأوقاف يرسل ربع طن من لحوم صكوك الأضاحي إلى أبعد قرية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بزيارة إلى واحة الجارة التي تبعد عن واحة سيوة ١٢٠ كم.

وقال وكيل أوقاف مطروح إن الجمهورية الجديدة لا يوجد مكان مهما بعُدَ لا تصل إليه شرايين التنمية، وأن الواحة بها مسجدين أحدهما حكومي والآخر أهلي تشرف عليهما مديرية أوقاف مطروح .

وأضاف أن الزيارة جاءت لتوزيع نصيب أهلنا في الجارة وحقهم في لحوم صكوك الأضاحي، والتي وجه معالي وزير الأوقاف بوصولها لأبعد نقطة في المحافظة.

وبسؤاله عن الكميات التي تم توفيرها أفاد «عبدالبصير» بتوفير ٢٦٠ كيلو من لحوم صكوك الأضاحي هدية وزارة الأوقاف للواحة، بالإضافة إلى ١٠٠٠ كيلو أرز و٤٦٠ كيلو سكر جهود ذاتية للمديرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»