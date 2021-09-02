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"الموارد البشرية" بجامعة حائل تكرِّم "الوهيب"

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"الموارد البشرية" بجامعة حائل تكرِّم "الوهيب" "الموارد البشرية" بجامعة حائل تكرِّم "الوهيب"
بعد انتهاء تكليفه مشرفًا على الإدارة

كرَّمت مساء أمس الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل المشرف العام السابق للإدارة الدكتور محمد الوهيب بعد انتهاء تكليفه مشرفًا على الإدارة.

وكان "الوهيب" قد تم تكليفه مشرفًا على عمادة شؤون الأساتذة والموظفين سابقًا (الموارد البشرية حاليًا) بجامعة حائل عام ١٤٣٨هـ.

ويُعدُّ "الوهيب" من الكفاءات المتفوقة والمتميزة علميًّا بإدارة التكنولوجيا بتنمية الموارد البشرية؛ إذ حصل على مرتبة الشرف الأولى في مجال تخصصه، وتم تكريمه من وزارة التعليم العالي سابقًا؛ وهو ما كان له الأثر البارز في تطوير وتأهيل الموارد البشرية بجامعة حائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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