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كاراتيه الأخضر يصل القاهرة للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي

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كاراتيه الأخضر يصل القاهرة للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي كاراتيه الأخضر يصل القاهرة للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي
لأول مرة يشارك النسائي في البطولة

كاراتيه الأخضر يصل القاهرة للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي

وصلت مساء الأربعاء بعثة المنتخب السعودي الأول للكاراتيه إلى مصــر وذلك استعداداً للمشاركة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري ويشارك فيها نخبة من لاعبي الكاراتيه الدوليين وأبطال العالم في الكاراتيه.

ويشارك المنتخب السعودي في هذه الجولة لأول مرة في تاريخه بفريق نسائي بجانب الفريق الرجالي الذي اعتاد المشاركة في البطولات العالمية وضمت البعثة 8 لاعبين هم "فهد الخثعـمي، ماجد الخليفة، سلطان الزهراني، رائف التركستاني، فرج الناشري، مسفر الأسمري، منصور مبارك، عزام المطيري" ويشرف المـدرب منير افقير على فريق القتال ويساعده المدرب محمد الغزواني بينما يشرف المدرب رضا يوسف على فريق الكاتا.

فيما يضم الفريق النسائي أربع لاعبات هن "لمى عبدالعزيز ومنال الزيد وشهد العمار ووريف بوقس" ويشرف فنياً المدربة مي جمال والمديرة الفنية مواهب الجري والإدارية لطيفه الملحم.


ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي بخاري وتضم الإداري محمد الداوودي وأخصائي العلاج معاذ فداء والمحاسب محمد العجلان ويرافق البعثة الحكمين فيصل دغريري وحسن دغريري.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري قد اطمأن على سلامة وصول البعثة ووقف على آخر التحضيرات والاستعدادات من خلال اجتماع عقده مع أعضاء البعثة بعد وصولهم وأكد بعد الاجتماع أن هذه الجولة مفيدة جداً للمنتخب وحث نجوم الكاراتيه على تقديم أداء مشرف وبذل قصارى جهدهم من أجل الاستفادة من فرصة المشاركة وتقديم عرض يليق بالاتحاد السعودي للكاراتيه معرباً عن ثقته فيهم وتطلعه لهم لتحقيق أفضل النتائج والتي ستكون بإذن الله خير تأهيل لبطولة التي ستقام بعد شهرين في دبي.

وأضاف سيكسب الفريق النسائي الخبرة كونها المشاركة الأولى له في جولات الدوري العالمي ويتعرف على أجواء هذه البطولات مما سينعكس على مشاركتهم المستقبلية بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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