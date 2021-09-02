هاني شاكر يكشف آخر تطورات وقف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء

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علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على قرار النقابة بشأن وقف كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، بعد المشادة التي حدثت بينهما خلال إحدى حفلات الساحل الشمالي.

أكد «شاكر» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أنه يجب على كل فنان احترام جمهوره، واصفًا ما حدث بين شاكوش والبحراوي والمشادة أمام الجمهور بأنه أمر متدني، موضحًا أن النقابة قررت وقف الاثنين لمدة شهر بسبب الخلافات بينهما وتدني مستوى الحوار بينهما.

حذر هاني شاكر من أنه في حال غناء شاكوش أو البحراوي قبل انتهاء فترة العقوبة، قد يكون هناك عقوبة رادعة ضدهما تصل إلى الشطب.

أردف أن شاكوش والبحراوي منتسبان إلى نقابة المهن الموسيقية ويعملان بناء على تصاريح مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحفلات الغنائية بمنطقة الساحل الشمالي خرجت عن المعقول والمنطق، وإصرار الطبقات الراقية على هذه النوعية من حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة.