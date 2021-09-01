استشاري: بالون المعدة قد يكون بديلا لعملية التكميم

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة تسد الشهية إلى حد كبير، وتزيد من معدل الحرق، وتقلل من هرمون الجوع، بصورة مشابهة لعملية التكميم، مما يؤدي إلى تقليل ما يتناوله مريض السمنة، وبالتالي خفض الوزن بالتدريج.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البالون تدخل إلى المعدة بالمنظار خلال 10 دقائق، وقد تستمر داخل المعدة لمدة تصل إلى عام، وتعتبر البالون أحد الحلول لمن يعاني من السمنة المرتفعة بعض الشيء، ولا يرغب في إجراء عملية جراحية.

وأضاف أن البالون الذي يستمر داخل المعدة لمدة تصل إلى عام قد تكون بديلة لعملية التكميم، خاصة أنها قد تقوم بخفض الوزن 45 كيلو، مشيرًا إلى أن الكبسولة التي تستمر لمدة 4 شهور تقوم بخفض الوزن24 كيلو، وهي بمثابة حل سحري لخفض الوزن بالنسبة لأصحاب السمنة المتوسطة.