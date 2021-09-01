انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي بالغربية

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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنه بالغربية وذلك بوحدات الدمج بقري ومراكز المحافظة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرض ومضاعفات الوفيات،وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء

وأوضحت الدكتوره نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المبادرة تستهدف الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي للمواطنين بالمحافظة بدءا من سن 18 سنة من خلال إجراء التحاليل الطبية بالمجان والمتابعة وصرف العلاج ويتم الكشف من خلال وحدة الدمج بمختلف مراكز وقري المحافظه وتخصيص 161 فريقا طبيا، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوي لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.