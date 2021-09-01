بسبب الخناقة.. الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش ورضا البحراوي

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كشف الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، بقيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، عن تحرير محضر ضد حسن شاكوش مغني المهرجانات، والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وكتب «قمر»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه اصدر قراره إلى ادارة التفتيش الفني بتحرير محضر اداب لواقعة حسن شاكوش ورضا البحراوي.. شكرًا يا دكتور خالد».

في سياق متصل، أصدر أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية، بيانًا بشأن مشاجرة حسن شاكوش ورضا البحراوي، وقرر إيقاف المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرًا وعدم مزاولتهما المهنة وإيقاف إصدار تصاريح لحفلاتهما، إعلاءً لشأن قيمة الفن المصري وحفاظًا على القيم والأخلاق الفضيلة.

ودعت النقابة في بيانها جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.