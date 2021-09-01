«التعليم» تتيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الثانوية العامة «دور ثان»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/.

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.