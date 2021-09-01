أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور: حسام البدري «مش محظوظ»

Print
حمادة أنور: حسام البدري «مش محظوظ» حمادة أنور: حسام البدري «مش محظوظ»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، يواجهه سواء حظ كبير خلال توليه تدريب الفراعنة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«حسام البدري، مدرب مش محظوظ، حيث يواجه سوء حظ كبير منذ توليه تدريب ، حيث غاب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكرات الفراعنة الأخيرة، ولم يشارك سوى في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا، بالإضافة إلى تعرض محمود حسن تريزيجيه، للإصابة بالرباط الصليبي للركبة».

وأضاف :«حسام البدري، مازال يبحث عن الثقة بينه وبين الجماهير المصرية، على الرغم أنه لم يتعرض لأي خسارة مع المنتخب، ولكن هناك تحفظ من الجماهير على الأداء»

ويلتقي المنتخب الوطني مع أنجولا، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب