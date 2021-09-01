حمادة أنور: حسام البدري «مش محظوظ»

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، يواجهه سواء حظ كبير خلال توليه تدريب الفراعنة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«حسام البدري، مدرب مش محظوظ، حيث يواجه سوء حظ كبير منذ توليه تدريب المنتخب، حيث غاب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكرات الفراعنة الأخيرة، ولم يشارك سوى في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا، بالإضافة إلى تعرض محمود حسن تريزيجيه، للإصابة بالرباط الصليبي للركبة».

وأضاف :«حسام البدري، مازال يبحث عن الثقة بينه وبين الجماهير المصرية، على الرغم أنه لم يتعرض لأي خسارة مع المنتخب، ولكن هناك تحفظ من الجماهير على الأداء»

ويلتقي المنتخب الوطني مع أنجولا، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.