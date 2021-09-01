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وزير النفط: إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية على الرغم من العقوبات الأمريكية

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وزير النفط: إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية على الرغم من العقوبات الأمريكية وزير النفط: إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية على الرغم من العقوبات الأمريكية

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قال وزير النفط الإيراني جواد اوجي اليوم الأربعاء إن إيران مصممة على زيادة صادراتها النفطية على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات طهران من الخام.

وأبلغ اوجي التلفزيون الإيراني «توجد إرادة قوية في إيران لزيادة صادرات النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية غير العادلة وغير القانونية... في الأشهر المقبلة سنرى الزيادة في مبيعات الخام». ولم يذكر تفاصيل بشأن خطة طهران للتغلب على العقوبات.

وهوت صادرات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات لإيران، في ظل العقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها قبل ثلاث سنوات بعد أن تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية.

المصرى اليوم

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