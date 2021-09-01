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القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا، من ضمنها قناة أون تايم سبورتس المصرية، حيث انضمت مؤخرا قناة أون تايم سبورتس المصرية إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

بعدما نجحت شركة المتحدة في الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب خلال التصفيات، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

منتخب مصر يخوض لقاء هامًا أمام نظيره منتخب أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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موعد مباراة مصر وأنجولا تصفيات كأس العالم 2022

يقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

قنوات أون سبورت في مصر و شبكة قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة منتخب مصر ومنتخب انجولا لخارج مصر وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

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ويلتقي المنتخب الوطني تحت قيادة، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، مع نظيره الأنجولي، في افتتاح مباريات المنتخب بالمرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، إذ يلعب المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم أيضا الجابون وليبيا، وستذاع المباراة على 3 قنوات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وستذاع مباراة منتخب مصر وأنجولا على قناة أون تايم سبورتس المصرية، إضافة إلى قناة Sport TV5 Potugal، التي تذاع في أنجولا، فضلا عن قناة FIFATV Youtube التي تبث عبر موقع «يوتيوب»، التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وتجهز قناة أون تايم سبورتس لتغطية خاصة للمباراة التي ستقام على ستاد الدفاع الجوي، تشمل ستوديو تحليلي وتغطية خاصة من ملعب المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

وينشر " المصري اليوم" التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت التي انضمت لـ القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا، والذي عدل مؤخرا، وهو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12303

معدل التمريز: 27500

الاستقطاب: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

اما التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس 1 هو 11861، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كان المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قال إن الشركة حصلت على حقوق البث لـ8 مباريات لمنتخب مصر لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، وهي عبارة عن 6 مباريات في المرحلة الأولى من التصفيات، واثنتين في "الثانية" حال التأهل.

بث مباشر مصر وأنجولا

منتخب مصر يخوض لقاء هامًا أمام نظيره منتخب أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 التايعة مساءا