بسبب خلافات زوجية.. انتحار ربة منزل في الغربية

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أقدمت ربة منزل على الانتحار، بعد تناولها حبة الغلال السامة، بسبب خلافات زوجية بقرية الدواخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ بمصرع ربه منزل تدعى «س.ا.ح»، مقيمة في قرية الدواخلية، إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الواقعة، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود خلافات سابقة مع زوجها على أثرها تخلصت من حياتها.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.