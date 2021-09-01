أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب خلافات زوجية.. انتحار ربة منزل في الغربية

Print
بسبب خلافات زوجية.. انتحار ربة منزل في الغربية بسبب خلافات زوجية.. انتحار ربة منزل في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت ربة منزل على الانتحار، بعد تناولها حبة الغلال السامة، بسبب خلافات زوجية بقرية الدواخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ بمصرع ربه منزل تدعى «س.ا.ح»، مقيمة في قرية الدواخلية، إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الواقعة، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود خلافات سابقة مع زوجها على أثرها تخلصت من حياتها.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد