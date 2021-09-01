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بعد اكتشاف تلوث.. «مودرنا» تسحب 3 دفعات من لقاح «كورونا» في اليابان

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بعد اكتشاف تلوث.. «مودرنا» تسحب 3 دفعات من لقاح «كورونا» في اليابان بعد اكتشاف تلوث.. «مودرنا» تسحب 3 دفعات من لقاح «كورونا» في اليابان

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قالت شركتا مودرنا وتاكيدا للصناعات الدوائية، الأربعاء، إنهما تعملان مع السلطات اليابانية على سحب 3 دفعات من لقاح كوفيد-19 بعد أن خلص تحقيق إلى وجود ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض القوارير.

وأوقفت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي استخدام تلك الدفعات من لقاح مودرنا التي تضم 1.63 مليون جرعة بعد إخطارها بمسألة التلوث.

وقالت وزارة الصحة اليابانية الأربعاء، استنادا إلى معلومات من تحقيقات الشركات المعنية، إنها لا تعتقد أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر إضافية على الصحة. وقالت مودرنا إن التلوث بالفولاذ المقاوم للصدأ ربما حدث أثناء الإنتاج.

وتوزع تاكيدا لقاح مودرنا في اليابان.

وقالت مودرنا في بيان مشترك مع تاكيدا إن السبب الأكثر ترجيحا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في الآلة التي تضع السدادات على القوارير. وتم التأكد من أن المادة هي الفولاذ المقاوم للصدأ.

وأجرت مودرنا تحقيقها بالشراكة مع تاكيدا وروفي الإسبانية التي تشغل المصنع الذي حدث فيه التلوث.

جذبت قضية التلوث مزيدا من الاهتمام بعد أن قالت وزارة الصحة يوم السبت إن رجلين يبلغان من العمر 38 و30 عاما توفيا في أغسطس آب في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا. وتلقى كل منهما جرعة من إحدى الدفعات المعلقة.

وما زال التحقيق جاريا في سبب الوفاة في الحالتين.

وقالت مودرنا وتاكيدا في البيان المشترك إنه لا يوجد دليل على أن حالتي الوفاة نجمتا عن اللقاح. وأضافت الشركتان أن "العلاقة تعتبر في الوقت الحالي مصادفة".

المصرى اليوم

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