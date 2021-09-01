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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني الأول مطالب بتحقيق الفوز على أنجولا، في تصفيات كأس العالم، بصرف النظر عن الأداء.

ويلتقي المنتخب الوطني مع أنجولا، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"لا يوجد أي إنسجام بين لاعبي المنتخب، حيث لم يخوضوا أي مباراة ودية في الفترة الماضية، وانطلاق المعسكر كان قبل مباراة اليوم بخمسة أيام، لذلك لا ننتظر أداء مميز من لاعبي المنتخب".

وأضاف :"في تلك الظروف الصعبة، يكون الفوز أهم من الأداء، خاصة أنها ضربة البداية في تصفيات كأس العالم".