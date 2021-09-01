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حمادة أنور: الإنسجام سيؤثر على أداء أمام أنجولا

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حمادة أنور: الإنسجام سيؤثر على أداء المنتخب أمام أنجولا حمادة أنور: الإنسجام سيؤثر على أداء أمام أنجولا

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الوطني الأول مطالب بتحقيق الفوز على أنجولا، في تصفيات ، بصرف النظر عن الأداء.

ويلتقي المنتخب الوطني مع أنجولا، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج " المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"لا يوجد أي إنسجام بين لاعبي المنتخب، حيث لم يخوضوا أي مباراة ودية في الفترة الماضية، وانطلاق المعسكر كان قبل مباراة اليوم بخمسة أيام، لذلك لا ننتظر أداء مميز من لاعبي المنتخب".

وأضاف :"في تلك الظروف الصعبة، يكون الفوز أهم من الأداء، خاصة أنها ضربة البداية في تصفيات كأس العالم".

المصرى اليوم

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