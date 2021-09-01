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98.7 % نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية

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98.7 % نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية 98.7 % نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية

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قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية ان انه تم اعتماد نتيجة الدورالثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.7% حيث تقدم للإمتحان 20850 طالبًا وطالبة نجح منهم 19400لتصل نسبة النجاح العامة للإعدادية في الدورين الاول والثاني 99.3%.

وأكد إسلام عبدالفتاح مدير شؤون الطلبة والإمتحانات بتعليم القليوبية، أنه تقرر فتح باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القليوبية اعتبارًا من الاحد المقبل 5 سبتمبر الجاري لإدارات بنها وكفرشكر وقها والاثنين 6 سبتمبر لإدارة الخصوص والخانكة والعبور والثلاثاء 7 سبتمبر لإدارات غرب وشرق شبرا الخيمة والاربعاء 8 سبتمبر لإدارات قليوب والقناطر الخيرية والخميس 9 سبتمبر لإدارات شبين القناطر وطوخ والأحد والأثنين 12 و13 سبتمبر للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة حيث تحدد لجنة النظام والمراقبة يوم إطلاع ولي الامر على ورقة الإجابة وترسل نتيجة كشوف التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط ويتم حضور ولي الامر ومعه البطاقة الشخصية يوم الغطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة للإطلاع على ورقة الإجابة على ان يتم تقديم التظلمات بمدرسة هدي شعراوي الإبتدائية بجوار مدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية – الفلل كورنيش النيل.

اوضح عبدالفتاح انه يمكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي: https://natiga.qalubiaedu.org/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 بالاسم ورقم الجلوس- مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

natiga.qalubiaedu.org

المصرى اليوم

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