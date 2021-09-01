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علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تنظم يوما ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم

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علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تنظم يوما ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تنظم يوما ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم

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نظمت كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتورة وفاء فوزي المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم الترفيهي للأطفال المترددين على معامل الكلية المتخصصة، بإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي عميد الكلية.

وخلال مشاركتها أعربت الدكتورة وفاء فوزي عن سعادتها بالتفاعل الذي لمسته من كل المشاركين والمتعاملين مع الأطفال ،سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الجهاز الإدراي والطلاب، وأن ذلك يؤكد على رسالة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق كمؤسسة تربوية أكاديمية متميزة، تماشيا مع اتجاهات الدولة والاهتمام العالمي بالأفراد ذوي الإعاقات ودمجهم كجزء من المجتمع .

وذكرت الدكتورة وفاء فوزي أن مثل هذه اللقاءات تعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب والطالبات، بما يتناسب مع سوق العمل وتقديم خدمة مجتمعية في ذات الوقت في شكل ترفيهي وتعليمي عن طريق أنشطة فنية كالرسم والتلوين والموسيقى، كما تسعى الكلية لتنمية وتأهيل ابناءها الطلاب، من خلال التعاون مع المراكز المهنية ومراكز التأهيل والوزارات، بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل كبروتوكول التعاون مع مركز زايد الطبي للتأهيل التابع للقوات الجوية ،والتعاون مع وزراة التربية والتعليم، واليونيسيف والجهات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الببلاوي أن كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، تعتبر من الكليات المتخصصة والفريدة في والوطن العربي، وتسهم بشكل فعال في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، وتنظيم الانشطة الترفيهية بصفة مستمرة، ومتاحة للجمهور من مواطني محافظة الشرقية من ذوي الإحتياجات الخاصة وذويهم، كخدمات مجانية في كافة أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية ،وصعوبات التعلم والتوحد، لجميع الأعمار بمقر الكلية، من خلال معامل التكامل الحسى، والعلاج الوظيفي، والتخاطب، والعلاج الطبيعى، والتقييم والقياس، والعلاج بالفن، وتنمية المهارات .

وأضاف أنه بناء على توجهيات الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بتقديم كل الدعم والتسهيلات وتوفير سبل الراحة وسهولة الانتقالات داخل الكلية والجامعة، إضافة إلى قرار مجلس الجامعة بإعفاء الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بكليات الجامعة والدراسات العليا من المصروفات الدراسية.

المصرى اليوم

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