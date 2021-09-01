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رئيس «الزينية» يتابع العمل في الطريق المزدوج ومحور شمال الأقصر 

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رئيس «الزينية» يتابع العمل في الطريق المزدوج ومحور شمال الأقصر  رئيس «الزينية» يتابع العمل في الطريق المزدوج ومحور شمال الأقصر 

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أجرى العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف جلال، نائب رئيس المركز، جولة مرورية على عدد من المشروعات القومية حيث تفقد الطريق المزدوج الاقصر- قنا على الطريق الصحراوى الشرقى ومحور شمال الاقصر من ناحية الطريق الصحراوي الشرقي للاطمئنان على سير العمل، حيث إنه لاتوجد أي معوقات في العمل والذى تبلغ تكاليف إنشائه نحو 2 مليار جنيه.

كما قام الهواري بالمرور على أملاك الدولة، وجرى التنبيه على المواطنين بالانتظام بسداد الأقساط المستحقة عليهم في المواعيد القانونية.

رئيس الزينية بشمال الاقصر

وأوضح أنه جاري العمل في إستكمال خط الانحدار للصرف الصحى من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتي محطة الرفع بالزينية قبلي.

رئيس الزينية بشمال الاقصر

ورافق الهوارى، كل من أشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى وحميلي عبدالرحمن سكرتير القرية، وسمير حلمي، وكيل الادارة الزارعية بالمركز وعبدالحليم طايع مسؤول حماية الأراضي بالمركز والطيري عبدالحميد يوسف، رئيس الوحدة الزارعية بالقرية.

المصرى اليوم

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