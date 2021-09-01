«طالبان»: الوضع المتعلق بتنظيم «داعش» تحت السيطرة

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أعلنت حركة «طالبان» أنها تسيطر على الوضع في ما يتعلق بالمخاطر التي يمثلها تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية يوم الأربعاء، إن «الوضع يتحسن وأنتم ترون ذلك بأم أعينكم. ونحن نسيطر على الوضع».

وأكد نعيم أن الحركة لا تهتم بتصريحات الولايات المتحدة وبريطانيا حول عدم قدرة «طالبان» على التصدي لتنظيم «داعش».

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) قد قدرت عدد عناصر «داعش» في أفغانستان بنحو ألفي شخص.