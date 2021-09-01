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الحرس الثوري الإيراني يقضي على خلية إرهابية على الحدود مع العراق

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الحرس الثوري الإيراني يقضي على خلية إرهابية على الحدود مع العراق الحرس الثوري الإيراني يقضي على خلية إرهابية على الحدود مع العراق

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تمكنت قوات الحرس الثوري الإيراني من القضاء على خلية إرهابية بكمين نصبته لها في محافظة كردستان غربي البلاد، على الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة إرنا عن الموقع الإعلامي لـ"فيلق بيت المقدس" بمحافظة كردستان الإيرانية، أن حرس الحدود التابع للفيلق اشتبك يوم الخميس الماضي مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة وإصابة آخرين.

وأفاد الموقع الإعلامي لـ"فيلق بيت المقدس" أنه إضافة إلى قتل عدد من القوات المناهضة للثورة الإيرانية وإصابة آخرين، تم ضبط كميات كبيرة من المعدات والذخيرة من الإرهابيين.

وأشار إلى أن الخلية الإرهابية تسللت إلى داخل الأراضي الإيرانية من حدود إقليم كردستان العراقي بهدف التخريب، لكنها تعرضت لكمين من قبل الحرس الثوري داخل حدود المحافظة نفسها.

ويذكر أن مدينة سرو آباد تقع على بعد 90 كم غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان الواقعة على الحدود الإيرانية العراقية.

المصرى اليوم

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