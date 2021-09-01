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فتح باب تعديل الرغبات لمن أدخلوها قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية

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فتح باب تعديل الرغبات لمن أدخلوها قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية فتح باب تعديل الرغبات لمن أدخلوها قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام وبناء على رغبتهم في فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية، تم فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام ٢٠٢١ الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

وأوضحت الوزرة أنه على الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

المصرى اليوم

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