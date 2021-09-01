الأهلى يهزم إنتر كلوب الانجولى ويتأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فى التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية، بعد أن تغلب على نظيره فريق إنتر كلوب الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.
أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٤-٣٠.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.