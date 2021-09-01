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الأهلى يهزم إنتر كلوب الانجولى ويتأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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الأهلى يهزم إنتر كلوب الانجولى ويتأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد الأهلى يهزم إنتر كلوب الانجولى ويتأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فى التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية، بعد أن تغلب على نظيره فريق إنتر كلوب الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٤-٣٠.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

المصرى اليوم

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