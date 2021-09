جامعة الأقصر تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال ضمن مشروع مسار

★ ★ ★ ★ ★

نظّمت جامعة الأقصربرعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بالتعاون مع شركة أنروت للتنمية، والسفارة الهولندية بالقاهرة، دورة تدريبية عن ريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات مشروع مسار.

أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على إقامة الدورات التدريبية التي تهدف للتطوير المستمر لمهارات طلاب الجامعة، وتسخير الإمكانيات لتأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون ومشاركة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني لاحتضان المشروعات بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وحرص رئيس الجامعة خلال لقائه المتدربين بمشروع مسار، على الاستماع لمقترحاتهم مؤكدًا على استعداد الجامعة لتبني تنفيذ أي أفكار مقترحة وتوفير الجامعة لكافة سبل الدعم لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات مثمرة على أرض الواقع.

وشارك رئيس الجامعة جولته بمقر تنفيذ التدريب بكلية الفنون كل من؛ الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون، والدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يشار إلى أن مشروع مسار تنفذه إنرووت للتنمية Enroot Development بالتعاون مع جامعة الأقصر وبتمويل من السفارة الهولندية بالقاهرة Embassy of the Netherlands in Egypt.

ويهدف التدريب لزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتكوين الأفكار وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس مشروعات.