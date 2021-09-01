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17 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الأربعاء

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17 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الأربعاء 17 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الأربعاء

جى بي سي نيوز :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3950023 مسجلا بزيادة قدرها 8605 مسجلين عن يوم الثلاثاء.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء ، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3472046 بزيادة مقدارها 9544 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2950897 بزيادة مقدارها 7320 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 16864 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6422943 جرعة أعطيت لمواجهة .

جي بي سي نيوز

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