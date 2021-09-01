أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان.. الأمن العام يتبرأ من حادثة اختفاء 5 سوريين‎

Print
لبنان.. الأمن العام يتبرأ من حادثة اختفاء 5 سوريين‎ لبنان.. الأمن العام يتبرأ من حادثة اختفاء 5 سوريين‎

جي بي سي نيوز :- برأ جهاز الأمن العام اللبناني، السبت، ساحته من حادثة اختفاء 5 سوريين بسفارة دمشق لدى بيروت، وقال إنه لم يسجل "أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعايته​​​​​​​ (رعاية الأمن العام)".

جاء ذلك في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعد ذكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، أن "5 شبان سوريين اختفوا عند ذهابهم إلى سفارة دمشق لدى بيروت الأسبوع الماضي".

ووضع الحزب في بيان، هذه الحادثة "برسم (مسؤولية) المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها، وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف".

لكن الأمن العام اللبناني، أوضح في بيانه، أن "الصلاحيات المنوط بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييه تفتيش الآليات أو الأشخاص، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الأجهزة المختصة المتواجدة على المعابر".

وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية نفى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، مزاعم اختفاء 5 سوريين داخل سفارة بلادهم.

وأكد أن هذا الخبر "غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

لبنان.. وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير قبلان

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن