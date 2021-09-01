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إلغاء الحظر بأشكاله والسماح بعودة عمل القطاعات في جميع الأوقات

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إلغاء الحظر بأشكاله والسماح بعودة عمل القطاعات في جميع الأوقات إلغاء الحظر بأشكاله والسماح بعودة عمل القطاعات في جميع الأوقات

جي بي سي نيوز :- دخلت الأربعاء، المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

وتسمح المرحلة الجديدة بعودة التعليم الوجاهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس، ورياض الأطفال، شريطة حصول جميع الكوادر في هذه المؤسسات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومرور شهر على تلقي الجرعة الأولى.

وتشترط أيضا، الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد، ومرور شهر على تلقي طلبة الجامعات الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وتسمح المرحلة أيضا، عودة عمل جميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة.

المرحلة الثالثة، تسمح للمهرجانات والمعارض والمسارح بالعمل بنسبة محدودة من الطاقة الاستيعابية، وضمن اشتراطات خاصة، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر والمرتادين للجرعة الأولى من اللقاح.

ويتعين على المنشأة الراغبة بإعادة العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة، والتوقيع على تعهد خاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والعمل ضمن اشتراطات خاصة والتي سيتم تضمينها في البروتوكول الصحي بما في ذلك الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

وتستأنف وسائل النقل العام عملها بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.

جي بي سي نيوز

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