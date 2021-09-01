أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل تنتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية

Print

القدس - سبوتنيك. وأوضح لابيد خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس، أن مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية "سيئة وخطوة سيكون لها انعكاس خاطئ على الوضع" في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد طلب من الإدارة الأمريكية تأجيل إعادة افتتاح القنصلية إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة في إسرائيل خشية أن يؤثر ذلك على تشكيلته الحكومية.

© AP Photo / Oren Ziv

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ، قد أغلقت القنصلية ودمجت عملها ضمن نشاط السفارة الأمريكية بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.

كما تطرق لابيد إلى الأوضاع في قطاع غزة، وقال إن هدف إسرائيل هو الحفاظ على هدوء الحدود الجنوبية مع القطاع، ولا تريد استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها.

وصرح لابيد للصحفيين بمقر وزارة الخارجية: "لا نرغب في خنق غزة بالحصار، لكننا لا نريد قصفنا بالصواريخ، والسماح بوصول المساعدات والنشاط الاقتصادي للقطاع مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود".

وتطرق لابيد إلى ما وصفها بالتهديدات القادمة من لبنان أيضا، واصفا حزب الله اللبناني بالمنظمة الإرهابية التي تسيطر على الأمور هناك.

وأوضح أنه من المهم لإسرائيل وجود حكومة فاعلة في لبنان تقوم بوظائفها.

كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن بلاده تراقب عن كثب ما يدور في أروقة السلطة الفلسطينية، موضحا "لن نقوم بأي فعل هدام يعرقل العودة لطاولة المفاوضات".

وحول لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل أيام، أوضح لابيد أن العلاقات الأمنية مع السلطة الفلسطينية مستمرة والتنسيق قائم.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم عبر موقع سبوتنيك.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترامب داخل حلبة الملاكمة .. يُعلق على نزال بين بطلى أمريكا والبرازيل

ترامب داخل حلبة الملاكمة .. يُعلق على نزال بين بطلى أمريكا والبرازيل

مصادر لـCNN: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

مصادر لـCNN: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

ترامب يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن

ترامب يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن

ترامب يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية

ترامب يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية