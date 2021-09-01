غرفة الملابس الجاهزة تستعد لإطلاق أكبر منصة رقمية لتسويق منتجات المصانع (تفاصيل)

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تعتزم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تدشين أكبر منصة الكترونية تضم كل تخصصات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات وذلك من خلال بروتوكول بين الغرفة، ومجموعة جاهز لخدمات التسويق الالكتروني.

وقال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن إطلاق البوابة الالكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر واليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلى العملاء المستهدفين في فالأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال اليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع احدث التكنولوجيات. وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الالكترونية الخاصة بكل مصنع.

وأضاف المهندس / وائل علما رئيس مجلس إدارة شركه جاهز ماركت بأن استخدام التكنولوجيا وآليات التجارة الإلكترونية في قطاع الملابس الجاهزة سيؤدي إلى طفره غير مسبوقة للمصانع المصرية، حيث تستطيع المصانع الوصول إلى قاعده عملاء كبيره في كافة أنحاء البلاد إضافة إلى فتح اسواق تصديريه جديده، ذلك مع تحسين نسب الأرباح لضمان سداد قيمه المبيعات، ورفع عبء المشاكل اللوجستية.