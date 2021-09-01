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تراجع عالمي.. فى وعالميا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

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تراجع عالمي.. سعر الذهب فى مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 تراجع عالمي.. فى وعالميا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

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انخفضت أسعار الذهب عالميا، فى منتصف تعاملات الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، قبيل صدور تقرير بيانات الوظائف فى الولايات المتحدة والذى سيحدد مصير اجراءات التحفيز والدعم الإقتصادى التى تؤثر بشكل أسعار الذهب عالميا خاصة مع تلميحات أعضاء الإتحادى الفيدرالى الأمريكى بضرورة تقليل هذا الدعم بنهاية العام.

بينما بدأ المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أيضًا في التفكير فى تقليص الأصول بشكل تدريجى ، حيث نما مؤشر المستهلك في منطقة اليورو، الثلاثاء، أعلى من المتوقع بنسبة 3٪ على أساس سنوي في أغسطس .

وشهد سعر الذهب عالميا ، تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.06% مع اتجاه الدولار فى الإتجاه المعاكس ويترقب المستثمرون عدة بيانات اقتصادية منها تقرير سوق العمل الامريكى ADP .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في في أسواق المال وقت كتابة التقرير، 800.68 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,813.95 $ .

وشهد سعر الذهب في مصر، ظهر اليوم، انخفاضا طفيفا فى استجابة للتراجع العالمى، ووصل سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلية 790 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراط تراوح بين 901 و902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

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