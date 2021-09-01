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5 جرحى بإطلاق نار أمام محطة للوقود في لبنان ..

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5 جرحى بإطلاق نار أمام محطة للوقود في لبنان .. بالفيديو 5 جرحى بإطلاق نار أمام محطة للوقود في لبنان ..

جي بي سي نيوز :- أصيب 5 أشخاص في مواجهة بدأت بعراك بالأيدي والسكاكين تطور إلى إطلاق للنار، بين عدد من الشبان وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه "وقع إشكال عند محطة فرج في العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحي".

 

وعلى خلفية الحادث، قطع أهالي المنطقة الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح خمسة من أبنائهم.

وقد أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس البلدية علي عز الدين القوى الأمنية بـ"توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة"، قائلا: "نحن ندين ونستنكر الأعمال التي قام بها أصحاب المحطة تجاه الأهالي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين".

المصدر: LEBANON24 + "النهار" + RT

جي بي سي نيوز

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