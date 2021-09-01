الكينج يعود للغناء في ساقية الصاوي علي مسرح العرائس

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تواصل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلاتها الصيفية يوميا في سبتمبر الجاري، وتستضيف الفنان زاب ثروت لإحياء حفل غنائى بمشاركة الموزع الموسيقى سارى هانى السبت 11 سبتمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً .

كما يحيي المطرب محمد العلايلى حفل موسيقى عربية بمشاركة فرقته الموسيقية ،الاثنين 13 سبتمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً، يشدو خلاله بمجموعة من اغاني من الزمن الجميل.

ويتضمن برنامج سبتمبر حفل موسيقى عربية لفرقة «الأطلال» الثلاثاء 14 سبتمبر في السادسة والنصف مساءً على مسرح قاعة النهر.

كما تستقبل الساقية فرقة الخان بقيادة المايسترو فادى المغربي لإحياء حفل موسيقى عربية الأربعاء 15 سبتمبر في السابعة والنصف مساءً على مسرح قاعة النهر .

وتعيد الساقية حفلات الكينج محمد منير على مسرح العرائس في حفل ضخم، الخميس 16 سبتمبر بقاعة الحكمة في السابعة مساءً. ومن المقرر تقديم مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التي تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية.يشهد العرض شعبيته الكبيرة من رصيد الملك في قلوب المنايرة.

يتبعه حفل لفريق «المبهجين» على مسرح قاعة النهر ،الخميس16 سبتمبر في السابعة والنصف مساءً.

«المبهجين» فرقة موسيقى عربية بروح مختلفة تهدف لنشر البهجة والطاقة الإيجابية ورسم الابتسامة على وجه الحضور من خلال تقديم قالب غنائي تمثيلي مبهج يقود الفرقة الفنان محمد طارق، قدمت الفرقة مجموعة من الحفلات في عدد من المراكز الثقافية.