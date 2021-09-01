وفد نيابي برئاسة العودات إلى بغداد الأربعاء

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جى بي سي نيوز :- يغادر الأردن وفد نيابي رفيع المستوى إلى جمهورية العراق يوم غد الأربعاء في زيارة رسمية.

وبحسب المعلومات : فإن الوفد يترأسه رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات؛ وذلك في إطار الانفتاح والتعاون الكبيريين على الأشقاء في العراق ومخرجات الزيارات الملكية إلى بغداد.

وسيلتقي الوفد النيابي الأردني برئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والكتل البرلمانية في العراق، وفق هلا اخبار .

ويضم الوفد ما يزيد عن 10 نواب، ومن المرجح انتهاء الزيارة صباح يوم الأحد المقبل.