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ضبط المتهمين بسرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري في أسيوط

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ضبط المتهمين بسرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري في أسيوط ضبط المتهمين بسرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري في أسيوط

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد سلاح ناري، في أسيوط.

تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بأنه حال قيادته سيارة نقل بمقطورة مُحملة بالرمال وسيره بالطريق الصحراوي الشرقي القديم (أسيوط / ساحل سليم)، استوقفه مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية وأطلق أحدهما عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه إطار السيارة واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، عن تحديد مرتكبي الواقعة «شخصين» لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم «بندقية آلية» والدراجة النارية، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

المصرى اليوم

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