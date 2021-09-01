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اعلنت شركة "أمازون" رسميا إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد امازون مصر "Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة. وتعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون.

وقالت امازون أنه كجزءٍ من العملية الانتقالية، فإن عملاء "سوق دوت كوم" يمكن لهم استخدام نفس بيانات الدخول على موقع "أمازون مصر"، والذي سيحتوي على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء، كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر "أمازون مصر" واستلام طلباتهم داخل مصر، من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار "مصر" من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

ويتيح كل من التطبيق والموقع الإلكتروني اللغتين العربية والإنجليزية ويوفرخاصية تقييم العملاء للمنتجات، وقسم للمقترحات شخصية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد افتتاح مُستودع شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان ، الذي تم تجديده، و يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية .

دقال عمر الصاحي مدير امازون مصر أن المستودع يستهدف يوفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر .

وأضاف الصاحي: "يجمع موقع أمازون مصر Amazon.eg الإلكتروني بين أفضل خبرات "سوق دوت كوم" المحلية، وإمكانيات أمازون العالمية، بما يضمن تحقيق قيمة كبيرة للعملاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إطلاق الموقع مجرد بداية، إذ سنواصل الابتكار وتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعات عملائنا، بينما نستمر في تقديم تجارب استثنائية لهم، بما في ذلك خدمة التوصيل السريع، والأسعار التنافسية المميزة، والتشكيلة الواسعة من ملايين المنتجات.

تجدر الإشارة إلى أنه موقع أمازون مصرسيستمر في تقديم خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها على 350 جنيهاً مصرياً، مع توفر خيارَيْ التوصيل الفوري في نفس اليوم والتوصيل في اليوم التالي في بعض المدن المحددة داخل مصر. كما ستوفر أمازون خبرتها العالمية وستستثمر في الخدمات اللوجستية عالية الدقة في مجال تتبع الشحنات والتوصيل . وتندرج جميع المشتريات تحت "ضمان أمازون من الألف إلى الياء" (A-to-z Guarantee) الذي يغطي وحالة جميع الطلبات التي تم عملها على موقع أمازون مصر.