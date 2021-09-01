2.3 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 6 اشهر

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ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة" يناير-يوليو" من العام الحالي بنسبة 14%، وبنحو 297 مليون دولار لتسجل ما قيمته 2.384 مليار دولار مقابل 2.086 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت صادرات شهر مارس 2021 كانت الاعلي بقيمة 384 مليون دولار

وقال المجلس التصديري أن الصادرات إلى "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من" يناير إلى يوليو" من عام 2021 بقيمة 2ر1 مليار دولار بما يعادل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو 10%، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 391 مليون دولار 16% من إجمالي الصادرات، ثم " الدول الافريقية غير العربية" بقيمة 224 مليون دولار، وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 2%، تلاها "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة 129 مليون دولار ،تمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، ثم "باقي المجموعات الدولية" بقيمة 372 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" على المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار ، يليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 129 مليون دولار ،ونسبة نمو 25%، ثم " ليبيا" بقيمة 116 مليون دولار ونسبة نمو 5%، ثم "السودان" 112 مليون دولار ونسبة نمو 148%.

وأضاف أن "الجزائر" احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة تراجع 6%، تلاها" المغرب" بقيمة 99 مليون دولار، ونسبة زيادة 60%، ثم في المرتبة السابعة "الأردن" بقيمة 93 مليون دولار، ونسبة تراجع 11%، ثم" اليمن" بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، واحتلت "الصين" المرتبة التاسعة بقيمة 80 مليون دولار، ونسبة نمو 174%، تلاها "سوريا" في المركز العاشر بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

وأضاف احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار.

"المغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 70 مليون دولار ،وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 60 مليون دولار، وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020".