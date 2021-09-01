صحة الغربية: التحفظ على 4535 عبوة دواء بقيمة 230 ألف جنيه بمخزن غير مرخص

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وجة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الإدارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتور خالد اصيل بشن حملات تفتيشية على إمكان خزن الأدوية بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربيه برئاسه العميد وليد العيسوىث حيث شنت إدارة التفتيش الصيدلي بصحة الغربية حملة على أماكن خزن الأدوية والمستلزمات الطبية.

أسفرت الحمله عن ضبط مخزن غير مرخص بدائره قسم اول طنطا يحوى ادويه مسجله بوزاره الصحه بكميات ٤٥٣٥ عبوه وقدرت القيمه الاجماليه للمضبوطات بحوالى ٢٣٠٥٠٠ مئتان وثلاثون الف وخمسمائه جنيها تقريبا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.