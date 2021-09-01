«هسمعكم التسجيلات وبيتحايل عليا».. رضا البحراوي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسن شاكوش

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وجه المطرب الشعبي رضا البحراوي رسالة شديدة اللهجة المطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد ازمتهم الأخير باحدي الحفلات في الساحل الشمالي، مشيرا إلى انه وافق على مقابلته للصلح لعدم اثارت ازمات جديدة، موضحا أن الأخير هاجمه في احد الحفلات قائلا:«حسن شاكوش سب والدتي ووالدي بأفظع الألفاظ».

وقال «البحراوي» خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»:«الاول الاستاذ حسن شاكوش كان عايز يعمل معايا دويتو وانا رفضت والتسجيلات معايا وهسمعها للجمهور»

وأضاف «حدثت الأزمة بيني وبين الأستاذ حسن شاكوش في حفله كانت مبنيا عليا وهو كان موجود، مفروض هيغني اغنيتين وصاحب الحلفة نزله، ولكن هو غلط في كل فرقتي المكونة من ٤٠ فرد كلهم ناس محترمة وموسيقين وأعضاء نقابة طردهم من فوق المسرح"

وتابع وانا معايا كرنية عضوية نقابة مش معاك، انا برد عليك يا حسن بفني وطرب كنت تطلع ترد عليا وانا بندهلك يا استاذ حسن ترد عليا بفنك لانك محسوب مطرب مش بفلاشة«.

موضحا:«كنت عندي استعداد للصلح عشان الناس اللي كلمتني والموعود كان بكرة بس حسن طلع من نص ساعة في حفلة وغلط فيا وسب امي وسب ابويا وسب بيتي، بس انا عندي استعداد ارد عليك بس انا شخص محترم اتربيت في بيت ابويا وعلي طبليت ابويا، ولو انت مش محترم وده لنفسك»

واختتم :«بوجه رسالة لنقابة المهن الموسيقية انا عضو نقابة وفرقتي أعضاء بالنقابة والبلد فيها قانون وعايز حقي بالقانون»

واختتم :«وعدت الجمهور بمفاجأة هسمعكم مكالمة شاكوش وهو عايز يعمل معايا دويتو وانا رافض مش عايز اعمل معاك يا بني وهنزلك مكالمات وانت بتتحايل عليا، ونقابة المهن الموسيقية هتجبلي حقي».

