قصور الثقافة لشمال سيناء تكرم اسم الشهيد محمد السواركة في يوم الوفاء

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صرح رئيس اقليم القناة وسيناء الكاتب محمد نبيل برسالة تقدير الاهالى شمال سيناء من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة خلال الاحتفال بيوم الوفاء بالعريش.

وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، على تعزيز القيم الإيجابية وبث روح الولاء والإنتماء للوطن واعلاء قيم المواطنة، دشن إقليم القناة وسيناء الثقافى فعاليات مبادرة يوم الوفاء لشهداء الوطن بشمال سيناء، حيث بدأت فعاليات يوم الوفاء من قصر ثقافة العريش، بتكريم أسرة الشهيد البطل محمد السواركه من أبناء محافظة شمال سيناء والذى أستشهد عام 2014 خلال أدائه واجب الدفاع عن الوطن وتكرم عنه زوجته عايدة السواركه.

حيث استقبل الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، زوجة الشهيد البطل، عايدة السواركه واللواء، ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش والدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للتنمية والابداع بالعريش واحسان داوود غالى امينة المجلس القومى للمرأة بالعريش وخالد بركات مدير الصالة المغطاة بالعريش والفنان رجب عامر والدكنور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والسينارست والمخرج احمد خليل ودكتور منير الشوربجى وحنان حسن مديرة وحدة تكافىء الفرص بالمحافظة ورئيس نادى الادب المركزى الأديب عبدالله السلايمة، وقيادات واسر مدينة العريش مع قيادات اقليم القناة وسيناء ومنهم إبتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافى، واشرف المشرحانى مدير عام شمال سيناء والقيادات من رئاسة الإقليم محمود كامل مدير المكتب الفني ،ابتسام فاروق مدير ادارة الشؤون الفنية، اسماء بخيت مدير إدارة الدراسات والبحوث، احمد شوقي مدير إدارة التابعة وكوكبة من الإعلاميين والصحافيين وجمع من أهالي الشهداء واهالي العريش

في مستهل الحفل قدم «عرض فني» ديفيله لقسم مواهب الأطفال أمام قصر الثقافة استقبالا لكبار الزوار وضيوف الحفل ثم افتتح الكاتب محمد نبيل رئيس الإقليم معرض الفنون التشكيلية لفنانى شمال سيناء الكبار الفنان مصطفي بكير، خليل الكراني ورجب عامر ،احمد راضي، جمال فوده كما شارك بالمعرض مجموعة من شباب الفن التشكيلي عمرو المغربي، بسمة شريف، منة الله عبدالله، خلود احمد، محمد البحراوي، ضحي عصام ثم تفقد معرض الحرف التراثية ومشغولات يدوية لسيدات سيناء والمقام حفاظا على الهوية الثقافية للحياة السيناوية ثم توجه إلى منفذ بيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم بدء فعاليات الحفل بالسلام الوطنى وتلاوه من ايات الذكر الحكيم أعقبه كلمة رئيس الإقليم الكاتب محمد نبيل مرحبا بحضوره إلى ارض سيناء وسعادته بين اهله وتكريمه لهذا التراب الممزوج بدم الشهداء مشيرا إلى أن الهدف الأساس للمبادرة هو بث روح الولاء والإنتماء للوطن وتحصين العقل الجمعى للمصريين وأن المعركة الحالية هي معركة فكر وفن وثقافة تصمد وتسقط خلالها الدول، وأن توصيل رسالة للشباب لمعرفة معنى الوفاء هو إحدى الأهداف الأساسية المبادرة، كما طلب من الحضور وقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، تلاه كلمة للمخرج عاطف شكرى مخرج فيلم حكايات الولاد والأرض، والتى عبر فيها عن بالغ سعادته بعرض فيلمه حكايات الولاد والأرض بأرض سيناء الطاهرة، ، ثم قام نبيل بتكريم زوجة الشهيد محمد السواركه، السيدة عايدة السواركة واهدائها درع الثقافة وشهادة تقدير عرفانا بدور الشهيد في الحفاظ على الوطن وتحدثت السواركه عن دور زوجها الشهيد وفخرها واعتزازها بانها زوجته وتقدمت بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، والقوات المسلحة، والكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، لحرصهم على تكريم الشهداء، وتقديم الدعم الدائم لأسر الشهداء. تلاه عرض فيلم حكايات الولاد والأرض الذي قام بسرد قصه الشهيد محمد السواركة

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة العريش للموسيقى العربية الفنان / خالد الشعراوى قدمت خلالها باقة متنوعة من أغانى التراث السيناوى

ومن هنا بدأت فعاليات الصالون الثقافى بتكريم اللواء / ماجد محمد احمد رئيس مجلس مدينة العريش والدكتور / صلاح سلام عضو جمعية حقوق الانسان الذي تحدث عن دور الفن في تجسيد روح المحبة للوطن واهمية الفنان في توظيف دوره لخدمة البلد واهمية القوى الناعمة في ترسيخ ولاء الوطن والوفاء به من خلال بعض الامثلة للشخصيات السياسية

ثم تم الختام بعرض فنى لاكتشاف المواهب بعنوان «بنت اسمها روضة»

جدير بالذكر أنه اختتمت فعاليات مشروع كتاب القرية الذي أقيم بقرية الكرامة واستمر لمدة ثلاثة أيام حتي ختامه وكان ذلك بحضور عدد من رواد والقائمين على المعرض وأهالي القرية