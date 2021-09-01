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صحة الغربية: تكثيف جهود تطعيم المواطنين بالفرق المتنقلة لتخفيف تكدس المراكز الثابتة

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صحة الغربية: تكثيف جهود تطعيم المواطنين بالفرق المتنقلة لتخفيف تكدس المراكز الثابتة صحة الغربية: تكثيف جهود تطعيم المواطنين بالفرق المتنقلة لتخفيف تكدس المراكز الثابتة

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تابع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تطعيم العاملين بالمديرية التربية والتعليم، والدفع بالفرق المتحركة بالمدارس لتلقي المواطنين وحصولهم على لقاح ، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تم تخصيص بعض المدارس لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا لتخفيف التكدس على مراكز اللقاح الثابتة وتخصيص الفرق المتنقلة مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم وتذليل جميع المعوقات لإنجاز العمل.

وأشار إلى استمرار تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية والبالغ عددهم 8 مركز حتي الآن، واستخراج الشهادات المعتمدة لهم، للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

كما أكد إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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